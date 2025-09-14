Георги Бърдаров: Без социална инфраструктура, няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места

© NOVA България се намира в сериозна демографска криза – ниска раждаемост, застаряващо население и обезлюдяване на цели региони. Това заяви писателят и демограф Георги Бърдаров в ефира на NOVA. Според него тази тенденция не е уникална само за страната ни – подобен спад се наблюдава в много части на света, но въпреки че е "нормален процес“, той остава "наистина тъжен“.



Бърдаров акцентира върху един от най-болезнените аспекти на тази криза – закриването на училища.



"Ако няма социална инфраструктура – детска градина, училище – няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места“, отбеляза той.



Писателят говори и за децата, които според него израстват в напълно различна среда от това, което познава неговото поколение.



"Те не са по-лоши. Просто са различни – и това е нормално “, сподели той с усмивка.



Бърдаров разказа и за вълнуваща среща на "Алея на книгата" – млада двойка му споделила, че се е влюбила благодарение на един от неговите романи, а следващия месец им предстои сватба.



По повод новата си книга – "Адажио за Мария“, която е сред най-продаваните заглавия за месец август, Бърдаров разкри, че сюжетът е силно личен и вдъхновен от историята на собствения му род.



"Това е история, която ме докосва силно емоционално. Отдавна живее в мен и дойде времето да я разкажа“, призна той.



На финала той подчерта, че най-трудното в писането остава любовта – особено онази, която е невъзможна или преминава през сериозни изпитания.