|Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Възникна буря от въпроси, след като в сайта на "Българските елфи" бяха пуснати два записа, които показват секундите преди конфликта и началото на боя в Русе. Според едната страна по случая - кадрите доказват, че четиримата обвинени младежи са били нападнати. Другата страна вижда на записа точно обратното - че момчетата започват агресията.
Записите повдигнаха нови въпроси вместо да дадат отговор кой виновен. Първите кадри бяха разчетени от защитата на четиримата младежи като подкрепа за тяхната теза. А именно, че младежите, които към момента са в ареста по обвинение за боя над Кожухаров, са били нападнати безпричинно от спътника на шефа на русенската полиция.
По-късно от МВР бяха категорични, че записите са поне два. На втория се вижда ясно моментът, в който спътникът на старши комисар Николай Кожухаров прави опит да спре движещата се кола. Причината - била много шумна. Но вместо момчетата в автомобила да си вземат бележка - нападат спътника на Николай Кожухаров.
И тъй като всички се надяват съдът да каже къде е истината - и от съда, и от прокуратурата обявика, че всички налични записи вече са при тях и се се прави експертиза доколко те са автентични и дали не са били манипулирани. Резултатите от тези експертизи трябва да бъдат готови преди петък, когато Апелативният съд във Велико Търново ще заседава по мерките за неотклонение на четиримата задържани и ще реши окончателно дали остават в ареста.
Записите, качени от "Българските елфи", са три. Това, което се вижда на тях, е как мъжът, който е с шефа на русенската полиция, се приближава към колата откъм страната на шофьора. Оттам нататък версиите на двете страни се разминават. Георги Димитров, който е бил с полицейския началник, застана пред камерата на NOVA.
"Може би моето ръкомахане е предизвикало такова впечатление, че съм опитал да спра колата. По никакъв начин не съм. Не казвам, че е дрифтил. Не казвам, че е бил с висока скорост. Това си е мое предположение, според мен скоростта си е висока. Колата мина може би на 1 метър от децата", разказва Георги Димитров, участник в инцидента и съсед на старши комисар Кожухаров.
И допълва, че затова е ръкомахал: "За да поискам някакво обяснение все пак".
По думите на Георги Димитров, той предупреждава да са по-внимателни, но е бил нападнат.
"Дръпнах се назад, при което подпрях вратата. Да избегна при последващ конфликт някой да слезе. Те ме избутаха, аз паднах и вече всичко става на кадър", твърди той.
Димитров не е видял старши комисар Николай Кожухаров да се легитимира, но по думите му "крещял, че е полицай".
На въпрос видял ли е кога полицейският началник е бил ударен отговори: "Не, не съм видял. Не мога да кажа".
На метри от случващото се е и съпругата на старши комисар Николай Кожухаров.
"Викаше се, псуваше се. Не съм го видяла кога и как се е легитимирал", разказва Диана Петрова, съпруга на Николай Кожухаров
Всичко започва след като групата чува шум от бързо движеща се кола. Диана твърди, че не е видяла кой е започнал боя. Чула викове и се обърнала да види какво става. "Просто видях моя мъж да се държи за кръста. При което помислих дали някой да не го е наръгал с нещо. Отидох да го проверя да няма някъде нещо - кръв", заяви Петрова.
На кадрите се виждат две патрулки и линейка, като спешният автомобил си тръгва минута по-късно без пациент. Близките на четиримата обвинени младежи продължават да твърдят, че те са били нападнати. Адвокатът на 15-годишното момче заяви, че кадрите опровергават тезата на полицията и прокуратурата.
"Това е един провокиран случай от Кожухаров и неговия съсед, приятел, спътник... който е. Спира кола. Виждаме нанасяния на удари от възрастния отвън на шофьора и след това развитието на случая", твърди Методи Лалов, адвокат на обвиняемия.
По думите на Лалов, по време на процеса на първата инстанция, записите от охранителни камери не са гледани, а е използвана само направената им експертиза.
"Съдия Милена Пейчева от Окръжен съд- Русе казва с определението, с което е задължала 15-годишния младеж, че е проявена непровокирана агресия. Чакайте, видяхме провокирана агресия. Удар. Пръв", твърди защитникът.
От МВР са категорични - всички записи са предадени на разследващите. "Този запис от "БГ елфите", по мое виждане, не знам доколко е коректен. Защото се появи друг запис - този на "БГ елфите", на който не се вижда как другият пострадал, който е с разбита и зашита устна, се дърпа, защото се опитват да му бъде нанесен удар", заяви Филип Попов, зам.-министър на вътрешните работи.
От Окръжния съд в Русе излязоха с официално становище по казуса със старши комисар Кожухаров. Съдиите уверяват обществеността в своята обективност и заявяват, че работят съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани.
ИЗПРАТИ НОВИНА
