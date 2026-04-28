Много от партиите са загубили своята идентичност в името на по-големи цели, това мнение изрази политическият анализатор Георги Харизанов пред Радио ФОКУС.

Ситуацията в ГЕРБ

По думите му ГЕРБ, трябва "спешно да препотвърди своята идеологическа идентичност, за да спре размиването на десния си образ".

"В някои от многомандатните райони като Разград и Ямбол, ГЕРБ няма да имат народни представители. В този смисъл да си водач на листата не гарантира място в парламента. Когато няма изглед водачите да продължат нагоре в изпълнителната власт, те ще заемат местата на хора от тези райони. Това недоволство е обяснимо и логично," посочи Харизанов.

Евентуална оставка на Бойко Борисов

"Към момента аз поне не виждам готовност ГЕРБ да продължи с друг лидер. Мисля, че е много рано въобще да се говори в тази посока."

Новият играч - "Прогресивна България"

Според Харизанов пред "Прогресивна България" стои голямото предизвикателство да превърне прагматичното доверие в солидна политическа платформа.

"Всеки нов играч е в позиция да обвинява всички за всички проблеми досега и да изглежда като решение. Румен Радев не е нов играч на политическия терен въобще, но на партийния е такъв," заяви политическият анализатор.

Бъдещето на коалицията межу "Продължаваме промяната" и "Демократична България"

"Ясно е, че ги събра неволята и индивидуалната им електорална слабост. Поотделно различните партии вътре не са достатъчно силни, за да предизвикват деление. Има огромен сегмент граждани, който има нужда от адекватно представителство," каза по темата Харизанов.