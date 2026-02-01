DARA е големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител и ще представи България на конкурса "Евровизия 2026“ през май догодина. Финалът на формата обаче бе последван от сериозни полемики и остри публични реакции, които поставиха под съмнение прозрачността и реалната тежест на зрителския вот.Още в началото на конкурса част от музикантите и наблюдателите изразиха съмнения, че решаващата дума ще бъде на музикалните продуценти. В този контекст често бе споменавано името на Саня Армутлиева от "Вирджиния Рекърдс“. Това е компанията, която работи и с двете сочени за фаворитки в надпреварата: DARA и Михаела Маринова.Според критиците това поставя под въпрос доколко т.нар. "комбинирано гласуване“ действително дава решаваща тежест на зрителите, ако ключови решения и публична видимост се концентрират около тесен продуцентски кръг, който от години работи в тясно партньорство с обществената телевизия.След снощния финал темата ескалира и в социалните мрежи. Популярният поп певец Георги Христов публикува емоционален и остър пост, насочен лично срещу Саня Армутлиева. В публикацията си той използва крайно обидни квалификации и заяви, че тя е "злокачествен тумор“ и "мръсотията в българската поп музика“, обвинявайки я в жажда за власт и опити да "командва“. Христов отправи и послание към музикантите да се "пазят“, а към Михаела Маринова изрази съжаление, че е "повярвала“ на този модел на работа.Ето и цялата публикация без редакторска намеса:"ГОЛЯМИЯТ ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР Е САНЯАРМУТЛИЕВА! МЪРСОТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ПОП МУЗИКА !МУЗИКАНТИ , ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТОВА ИЗЧАДИЕ, МРЪСНА И СЕБИЧНА, ЖАДНАТА ЗА ВЛАСТ СЕ ОПИТВА ДА КОМАНДВА! Ще командва само собственото си безсилие!ЧЕСТИТО НА ГУБЕЩИТЕ!Неуспяла актриса, с цялият си комплекс….!Маринова, съжалавам че повярва на това!"Изказването предизвика бурни реакции онлайн - от подкрепа за позицията му до критики за езика и тона, използвани в публичното пространство.Към момента нито Саня Армутлиева, нито БНТ са излезли с официална позиция по повод обвиненията и коментарите след финала.