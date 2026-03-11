Георги Клисурски: Готови сме да защитим българските граждани, ако има драстичен ръст на цените на горивата
"Абсолютно готови сме, ако цените се повишат по-драстично, тогава да защитим българските граждани". Това заяви пред журналисти служебният финансов министър Георги Клисурски.
Той каза още, че по-късно днес ще се събере междуведомствената работна група, обявена от министър-председателя, за да обсъди потенциални решения. В нея участие ще вземат представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Агенция "Митници“, "Лукойл“, Държавния резерв, както и други релевантни институции. На нея че ще се вземе решения за подобни мерки, ако има нужда.
"Министър-председателят беше в Париж, а аз бях в Брюксел. Обсъдихме такива мерки с нашите европейски колеги - както на ниво министри на финансите, така и на ниво министър-председатели. Така че сме в пълна готовност да защитим българските граждани, само ако има нужда“, добави Клисурски.
