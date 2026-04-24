За Гергьовден така трябва да бъде - хем топло, хем слънце, хем да превали. това е перфектното време. Това прогнозира каза проф. Георги Рачев по bTV.

Събота и неделя времето ще бъде перфектно. В момента април месец се движи с около 6-7 десети по-ниско от съвременната топла норма. Няма слани и снегове, каза той.

Топло ще бъде над цяла Европа. Само в Североизточна Европа температурите ще бъдат малко по-ниски. "Няма откъде да дойде студ. Евентуално следващата седмица от Северна Европа ще дойде малко по-хладен въздух и температурите ще се понижат, но не толкова съществено, колкото се очакваше“, обясни Георги Рачев.

В София максималните температури в неделя ще достигнат 20 градуса. От четвъртък се задава период на три-четири дни с валежи и малко по-хладно време с максимални температури 14-15 градуса. "Това ще продължи и следващата събота и неделя. 1-3 май ще е по-дъждовно и с по-ниска температура, след което ни чака ново повишение на температурите“, каза още климатологът.

