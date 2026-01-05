Георги и Мария – най-популярните имена за новородените в България за миналата година
При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София. За сравнение през 2015 г. Виктория е било най-разпространеното бебешко име, но през изминалата година то остава едва на труто място - след София и Мария. При момчетата през 2025 г. след Александър остават имената Георги и Калоян.
Най-много именици са празнували на Цветница – над 336 хиляди, сочат още данните на НСИ.
