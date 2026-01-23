Доста интересен пост направи съпругата на Соломон Паси, Гергана Паси. Публично тя поиска той да се извини на водещата на "Лице в лице" Цветанка Ризова. Това стана след негово участие, при което коментира международната тема за подписването на споразумението за Съвета за мир от страна на България."С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение", написа Гергана.Причината е изнервяне от страна на Соломон Паси по време на разговора с Цветанка Ризова и той предупреди водещата да не го прекъсва няколко пъти и заяви, че ще си тръгне от студиото, защото предварително бил предупредил човека, който го е поканил в студиото, че ще дойде, само ако не бъде прекъсван.Паси заяви, че не вижда никакъв проблем, че премиер в оставка подписа документа за присъединяването ни към Съвета за мир."Маса холандски, белгийски премиери са вземали ключови решения, докато са в оставка. Когато става нещо важно, по-добре е да стане с вас, отколкото без вас. Ако съветът за мир беше банален орган на ООН, никога нямаше да ни поканят. Тръмп надгражда Съвета за мир, който беше направил за Газа и запълва вакуум за нов световен ред - за реформата на ООН. Този нов световен ред изпълни своята роля да предотврати ядрената война, но новият световен ред вече не работи както досега и остави тежки диктатури като Куба, Венецуела, Китай. Западът получи своя комфорт да може да богатее и да се развива", коментира още Соломон Паси."Тръмп ражда история, но не мога да кажа как ще се развие бордът. България остана в това, което прави, а той твори история".Според Паси документът трябва да се ратифицира в българския парламент. "Ако не, ще е в централна точка от предизборната кампания. В такъв случай страдат и вътрешната, и външната политика".Все пак Ризова не спря да му задава въпроси, но само от време навреме.