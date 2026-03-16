Гергана Стоянова за Стефка Костадинова: понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно
Но понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно. Това написа във фейсбук профила си водещата Гергана Стоянова.
Поводът за нейните думи е влизането на Стефка Костадинова в политиката. Plovdiv24.bg припомня, че тя ще участва в предстоящата предизборна кампания за Народното събрание, като ще води листата в Пловдив на ДПС.
Днес политическата партия регистрира листата си в 16 МИР.
Въпреки че Гергана Стоянова не е посочила името на Костадинова в своя пост, то цитирането на 2 метра и 9 сантиметра е красноречиво, тъй като точно толкова е световният рекорд в дисциплината скок на височина от 1987 до 2024 година, който Стефка държеше.
