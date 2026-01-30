Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Димитър Главчев е склонен да приеме поста на служебен премиер. Това стана ясно след срещата му с президента Илияна Йотова.

"Не е обсъждан състав на правителство по време на разговорите. Никакви предварителни условия не ми е поставяла", уточни той.

"Свикнал съм да си изпълнявам конституционните задължения, имам два пъти повече основания да не приема, тъй като два пъти вече бях служебен премиер, само че това е лично, няма такъв текст в Конституцията, който да ограничава. Казах на президента, че съм склонен да приема", допълни Димитър Главчев.

Очаквайте подробности.