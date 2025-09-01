ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран
"Пожарът вече е локализиран на площ над 200 декара. На терен в момента работят 50 човека. Днес усилията основно са насочени към обработване на дънерите и падналата суха дървесна маса. В гасенето включват 20 колеги от армията, от Регионалната дирекция на пожарната в Благоевград, от ДГС, от парк "Рила" и парк "Пирин", обясни пред NOVA главен инспектор Юлиан Петров.
По думите му достигането до пожара е много трудно, тъй като пламъците са на много голяма надморска височина. "Първо около час се пътува с автомобили, а след това над час се ходи пеш до горе", подчерта той. "Основно се работи с резачки и с инструменти, които всеки, който участва на терен, си носи. Горящите дървета и дънерите ги изрязваме с резачките и след това се затрупва с пръст", обясни технологията на гасене Петров.
Помощ от въздуха днес не е искана, защото не се налага. Няма да има и доброволци на терен. Усилията ще бъдат насочени основно по периметъра и по северния фронт на пожара.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 237
|предишна страница [ 1/40 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Недоволство сред брокерите
10:15 / 01.09.2025
Даниел Митов за Радев: Не може да се кичи с титлата президент, а ...
09:48 / 01.09.2025
Експерти след визитата на Фон дер Лайен: Това е признание за Бълг...
09:31 / 01.09.2025
Запрянов: Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за ВМ...
09:27 / 01.09.2025
Тази монета струва 2500 евро, а е напълно възможна да я откриете ...
09:25 / 01.09.2025
Измама с кредити: Поискат ли ти да заплатиш такса, трябва веднага...
09:08 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета