Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран
Автор: Екип Burgas24.bg 10:04
© NOVA
Военнослужещи от сухопътните войски и хеликоптер "Кугър" се включиха в битката с пожара в Рила. Огънят обхвана над 100 декара горски насаждения от бял бор на надморска височина над 1700 метра. Има засегната и по-висока част от планината. Надеждите дъждът през уикенда да изгаси пожара не се оправдаха и усилията на екипите продължават.

"Пожарът вече е локализиран на площ над 200 декара. На терен в момента работят 50 човека. Днес усилията основно са насочени към обработване на дънерите и падналата суха дървесна маса. В гасенето включват 20 колеги от армията, от Регионалната дирекция на пожарната в Благоевград, от ДГС, от парк "Рила" и парк "Пирин", обясни пред NOVA главен инспектор Юлиан Петров.

По думите му достигането до пожара е много трудно, тъй като пламъците са на много голяма надморска височина. "Първо около час се пътува с автомобили, а след това над час се ходи пеш до горе", подчерта той. "Основно се работи с резачки и с инструменти, които всеки, който участва на терен, си носи. Горящите дървета и дънерите ги изрязваме с резачките и след това се затрупва с пръст", обясни технологията на гасене Петров.

Помощ от въздуха днес не е искана, защото не се налага. Няма да има и доброволци на терен. Усилията ще бъдат насочени основно по периметъра и по северния фронт на пожара.



