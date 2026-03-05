Главна дирекция "Национална полиция" с нов ръководител
©
Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от вчера - 4 март, главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция "Национална полиция“.
От септември 2022 година до момента той бе заместник-директор на ГДНП. Новият ръководител на Националната полиция бе представен пред служителите й лично от замeстник-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.
Още от категорията
/
Актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:51
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
16:13
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
16:12
Министърът на енергетиката: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
16:11
Ще можем лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
15:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.