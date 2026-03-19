Главният секретар на МВР: Няма данни седми човек да е участвал в случая "Петрохан"
"Всички колеги, които са работили и работят по случая, са извършили огромен обем от работа", коментира той пред NOVA.
"Огромният обем от работа е затворен между двете корици на делото. То се намира в Окръжна прокуратура София и моля всички въпроси, които имаме, да бъдат отправени към прокуратурата. Това е единственият компетентен орган, който може да даде информация", каза той и не пожела да отговори на останалите въпроси.
"Няма данни за участие на седми човек по случая "Петрохан"", коментира главсекът на МВР.
"Никой не е уволняван от разследващите по случая "Петрохан", заяви Кандев.
Към момента имаме 41 досъдебни производства за купен вот сравнения с 4 през 2024 г.. В момента схемата дърва за глас не е актуална, актуално сега е хранителни помощи за глас.
Кандев заяви, че хората са подали 89 сигнала за изборни измами. Той разкри, че навсякъде има информация за купуване на гласове навсякъде, включително в Кърджалийско и допълни, че за момента още няма данни за Кърджали.
"Ние осъществяваме нашите действия само в рамките на закона", заяви Кандев. Той подкрепи кандидатите за по-високи позиции в МВР да минават полиграф.
