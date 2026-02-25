Мирослав Рашков, който е на изслушване в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, по казуса "Петрохан", предаде репортер на ФОКУС.
ФОКУС припомня, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да вземе решение, с което да отправи предложение до президента за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Един от аргументите на вътрешният министър за поисканата оставка бе, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си е платил глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. По думите му след разпоредена проверка и изтичане на информация, дължимите суми са били погасени.
"Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР и в същото време да изразя своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността при разкриване на пълната истина", посочи Рашков.
Депутатът Атанас Славов от ПП - ДБ напомни на Рашков, че след промените в закона през 2023 година всеки може да си плати глобите, без да се налага да му бъдат връчени от служител на МВР.
Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му били връчени"
