1 млн. евро са иззети до момента при акциите на МВР срещу купуването на гласове, обяви главният секретар на МВР Георги Кандев, цитиран от Burgas24.bg.

"Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността", категоричен е той.

Гл. комисар Кандев подчерта, че силовото ведомство ще отговори с пълната сила на закона на всеки опит за "изкривяване на демокрацията".

"Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси.

Не продавайте гласа си. Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще. Демокрацията не е за продан. И докато аз съм главен секретар на МВР - няма да бъде", се казва още в позицията на Кандев.