"Гледам цената, не качеството": Все по-скъпо на пазарите у нас
© bTV
От КНСБ предупредиха, че ако нарастването на цените продължи, инфлацията също ще скочи над прогнозната.
Най-голям ръст в цените на дребно има при зеленчуците - проверяваме цените им на пазара в Ямбол.
Заради студа някои от търговците днес излизат за първи ден, когато температурите са поносими. Рекорд в цените държат доматите, краставиците и лимоните , които са по 6 лева за килограм .
По поръчка на майка си Добри Динев купува всичкия зелен лук от сергиите на цена от 52 евроцента за връзка.
По данни на синдикатите най-голямо увеличение има в цените на доматите и краставиците. На пазара ги откриваме за малко над 3 евро на килограм . Според търговците поскъпване няма, а надценката , с която работят е постоянна - 20 % .
"Беше малко студено и нямаше много работа , наистина , но като цяло е нормално“, казва пред bTV Диана.
Срещаме и друг търговец – Дора.
"Имам домати и краставици. 6 лева за килограм, 3, 07 евроцента. Същата цена бяха, и между другото краставицата беше на седем лева преди Нова година“, обяснява ни тя.
За разлика от търговците обаче клиентите отчитат поскъпване при зеленчуците и заради по-високите цени някои се отказват да купуват.
"Както беше два лева, сега е две евро, най-често така се получава ...“, казва ни Тинка Кръстева, докато пазарува.
"Видях цените и сметнах, че не мога да си позволя. Гледам цената, аз не гледам качеството. За тези доходи, за мен водещи са цените, на първо място. Не може да имаш пет лева, а да дадеш десет лева, нали, не можем да правим фокуси“, казва друга клиентка.
Според търговците някои стоки като лука и зелето са с по-ниска цена спрямо декември.
Анонимен
преди 26 мин.
Тинка Кръстева защо не каза конкретно кое от 2 лева е станало 2 евро, а само общи приказки и ала-бала???
Анонимен
преди 44 мин.
Превъртяхте ли? Какви домати и краставици януари! Семената още не са засети. Зеленивт лук е под снега. Като са поскъпнали, почвайте да произвеждате, за да забогатеете.
