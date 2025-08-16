ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Глория: Връзката ни приключи много преди ареста заради лъжи, манипулации и скандали
В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!
Вниманието и енергията ми са насочени към музиката, моите почитатели и към хората, които ме обичат и подкрепят. Моля за уважение към личното ми пространство в този момент! Бог ми даде много добър урок!
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 3 ч. и 43 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Убитият при жестоката катастрофа в София е уважаван лекар
12:19 / 16.08.2025
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овла...
12:19 / 16.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Дядо е в кома заради направена забележка
10:30 / 16.08.2025
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
10:18 / 16.08.2025
Тагарев: Путин е агресор и военен престъпник
10:17 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета