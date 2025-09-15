ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глупостта по БГ пътища няма край! Този път на АМ "Тракия"
"Днес около 15:30 ч. на АМ "Тракия“ бяхме изпреварени от автомобила, заснет във видеото, който се движеше по аварийната лента", пише очевидецът.
Мъжът пише до редакцията, че е подал сигнал на телефон 112 и е продължил да следва нарушителя, докато той е отбил на бензиностанция - "На място имаше патрулен автомобил, на който съобщихме за случая и заявихме готовност да бъдем свидетели".
Впоследствие се установило, че автомобилът е без валиден ГТП, поради което на водача е съставен акт както за това, така и за движението в авар
Около 30 минути по-късно същият този водач, по демонстративен за свидетелите начин, отново ги е изпреварил, използвайки аварийната лента. "Подадохме повторен сигнал на 112, но това не доведе до резултат – водачът не беше спрян никъде по магистралата и продължи пътя си без да бъде подведен към отговорност", пише още шофьорът.
