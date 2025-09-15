Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Глупостта по БГ пътища няма край! Този път на АМ "Тракия"
Автор: Екип Burgas24.bg 08:37Коментари (0)55
© bTV
Зрителски сигнал до bTV за неправилно изпреварване от аварийната лента подаде до bTV мъж, пътуващ по магистрала "Тракия" този следобед. 

"Днес около 15:30 ч. на АМ "Тракия“ бяхме изпреварени от автомобила, заснет във видеото, който се движеше по аварийната лента", пише очевидецът. 

Мъжът пише до редакцията, че е подал сигнал на телефон 112 и е продължил да следва нарушителя, докато той е отбил на бензиностанция - "На място имаше патрулен автомобил, на който съобщихме за случая и заявихме готовност да бъдем свидетели". 

Впоследствие се установило, че автомобилът е без валиден ГТП, поради което на водача е съставен акт както за това, така и за движението в авар
ийната лента.

Около 30 минути по-късно същият този водач, по демонстративен за свидетелите начин, отново ги е изпреварил, използвайки аварийната лента. "Подадохме повторен сигнал на 112, но това не доведе до резултат – водачът не беше спрян никъде по магистралата и продължи пътя си без да бъде подведен към отговорност", пише още шофьорът.



Още по темата: общо новини по темата: 641
14.09.2025 »
14.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
08.09.2025 »
05.09.2025 »
предишна страница [ 1/107 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат сре...
22:12 / 14.09.2025
Росен Плевнелиев: Това е абсолютно скандално!
20:29 / 14.09.2025
Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
20:29 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не м...
20:28 / 14.09.2025
Проф. Николай Радулов: Част от полицаите биват окуражавани да бия...
20:28 / 14.09.2025
Образователният министър увери: Нито едно дете няма да бъде прину...
20:29 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Първи учебен ден 2009
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Световна черна хроника
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: