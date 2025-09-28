ЗАРЕЖДАНЕ...
|Големи промени до часове по "Тракия" и "Хемус"
Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.
На автомагистрала "Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, също се въвежда времена промяна в организацията на движение, с цел по-безопасно придвижване на гражданите.
От 12 ч. в неделя - 28 септември, до 12 ч. в понеделник - 29 септември, ще има две ленти за движение в посока София на АМ "Хемус“ в участъка от пътен възел ‚Яна“ до столицата. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел "Яна“, от където ще продължава по магистралата. Поради интензивността на движението в края на работната седмица до приключване на основния ремонт на участъка от гара Яна до София се предвижда всеки уикенд да се въвежда същата организация на движение. Прогнозният срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.
Въвеждането на промяната в организацията на движение по двете магистрали е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.
