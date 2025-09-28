Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Големи промени до часове по "Тракия" и "Хемус"
Автор: Лора Димитрова 09:04Коментари (0)139
©
В неделя - 28 септември, се предвижда ограничението в движението на камионите над 12 т да е от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София в участъка от Стара Загора до София на АМ "Тракия“ /от 208-и км до км 0/.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.

На автомагистрала "Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, също се въвежда времена промяна в организацията на движение, с цел по-безопасно придвижване на гражданите.

От 12 ч. в неделя - 28 септември, до 12 ч. в понеделник - 29 септември, ще има две ленти за движение в посока София на АМ "Хемус“ в участъка от пътен възел ‚Яна“ до столицата. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел "Яна“, от където ще продължава по магистралата. Поради интензивността на движението в края на работната седмица до приключване на основния ремонт на участъка от гара Яна до София се предвижда всеки уикенд да се въвежда същата организация на движение. Прогнозният срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.

Въвеждането на промяната в организацията на движение по двете магистрали е съгласувана с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.



Още по темата: общо новини по темата: 9
27.09.2025 Брутално задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив
27.09.2025 Обстановката на АМ "Тракия" се усложнява
26.09.2025 Ужас на АМ "Тракия"! Тапата е огромна, хората слизат от колите!
26.09.2025 Жестоки задръствания на АМ "Тракия"
26.09.2025 Километрично задръстване на АМ "Тракия"
26.09.2025 АПИ с апел към пътуващите по АМ "Тракия": Предвидете си повече време
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си ...
09:04 / 28.09.2025
Докъде стигна въвеждането на 4-дневна работна седмица в България?...
09:04 / 28.09.2025
"Продължаваме промяната" избира новите си ръководни органи
09:04 / 28.09.2025
Не забравяйте чадъра днес, идва дъжд
09:03 / 28.09.2025
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:46 / 27.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и ...
20:12 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: