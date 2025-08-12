ЗАРЕЖДАНЕ...
|Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
През април 2025 г. Advent и досегашният собственик 4finance Holding подписаха окончателно споразумение за продажбата на TBI Bank, припомня money.bg. Стойността на сделката надхвърля активите на банката към края на 2024 г., а условията предвиждат над 75% от сумата да бъде изплатена веднага, а остатъкът - в рамките на следващите 18 месеца.
TBI Bank, основана през 2002 г., е активен играч в потребителското кредитиране и финтех услугите в региона. Банката оперира в България, Румъния и Гърция, разполага с над 32 000 партньорски точки за плащания и обслужва повече от 2,4 милиона клиенти. За 2024 г. тя отчете рекордна нетна печалба от 50 млн. евро - ръст от 18% спрямо предходната година - като поддържа стабилни нива на ликвидност и капитал.
Advent International е сред водещите глобални частни капиталови фондове с над 40 години опит и активи под управление от десетки милиарди долари. В портфолиото му влизат значими банкови и финтех инвестиции по света, включително Nubank (Бразилия), KreditBee (Индия) и Aareal Bank (Германия). В България Advent вече има присъствие чрез финтех компанията MyPOS, придобита през февруари 2024 г., която обслужва над 190 000 малки предприятия в над 30 европейски държави.
С подкрепата на Advent се очаква TBI Bank да ускори разширяването на пазарната си позиция и да използва синергиите с други компании от портфолиото на фонда. Финализирането на сделката е планирано за четвъртото тримесечие на 2025 г., след приключване на всички регулаторни процедури.
