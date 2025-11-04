Големи промени в Закона за ДДС
© Фокус
Всяко данъчно задължено лице, което се регистрира за целите на ЗДДС, прекратява прилагането на режим за малки предприятия в страната, а ако лице, което при започване на независимата си икономическа дейност се регистрира, се счита, че е упражнило правото си на избор да не прилага в страната специалните режими за малки предприятия, предвижда законопроектът, цитиран от pariteni.bg. Всяко данъчно задължено лице, което е установено в друга държава членка и прилага в страната режим за малките предприятия в ЕС, е длъжно да се регистрира по ЗДДС, когато годишният му оборот в страната надвиши националния праг от 51 130 евро и/или когато годишният оборот в Съюза надвиши прага в Съюза от 100 000 евро.
Промяна има и за правилата за регистрация на малките предприятия. Предлага се тези, установени в държави членки, различни от тази, в която е дължим ДДС, да могат да се ползват от освобождаването. В този смисъл се разграничат две нива на приложение на специалните режими - прилагане на специалния режим от малки предприятия само в страната, в която тези предприятия са установени, и прилагане на специалния режимът в ЕС от малки предприятия в една или повече държави членки, различни от страната на установяване, независимо дали режимът се прилага на национално равнище, или не.
До момента малките предприятия могат да се ползват от освобождаване от задължението за начисляване на ДДС (освобождаване) до прага за регистрация само в държавата членка, в която са установени. В резултат на това малките предприятия, които извършват сделки в други държави членки, в които не са установени, трябва да се регистрират и да изпълняват задълженията, свързани с ДДС (подаване на периодични справки-декларации за ДДС, издаване на фактури, сметка за ДДС и др.), във всяка държава членка, в която е дължим ДДС. Това оказва отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на вътрешния пазар за дружества, които не са установени в държавата членка, в която е дължим ДДС, в сравнение с установените там, поради което е необходимо да се изменят правилата, уреждащи специалните режими за освобождаване, пише в мотивите към проекта.
Изменят се и правилата за отчитане на оборота за регистрация по ДДС на търговци на стоки втора употреба и на туроператорите. С промените при определяне на годишния оборот за регистрация по ДДС ще отчитат всички приходи на търговците на стоки втора употреба и туроператори. при доставки на стоки втора употреба и на доставки на обща туристическа услуга, извършени от данъчно задължено лице, прилагащо режимите за малки предприятия, е възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика.
Досега облагаемият оборот се формираше по специалния ред на облагане на маржа чрез сбор от маржовете.
Още по темата
/
АОБР: Абсурдно късите срокове за обсъждане на бюджета са опит за заобикаляне на обществения дебат
03.11
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
03.11
Мика Зайкова: По-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери
03.11
Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
02.11
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
01.11
Още от категорията
/
"Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
03.11
Ако разпределим златните резерви на страната, на всеки българин ще се паднат малко над 6 грама
31.10
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.