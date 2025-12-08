На 8 декември студентите в България празнуват. Празникът се отбелязва от 1916 г. Денят е патронен празник на Софийския университет "Св Климент Охридски".Първоначално – от 1902 г., се е отбелязвал на 25 ноември – денят на св. Климент Охридски, който се счита за покровител на българското висше образование.С преминаването на към Григорианския календар датата на празника се измества с 13 дни и се отбелязва на 8 декември.Заради празника засилено полицейско присъствие ще има в големите градове, а също и в зимните курорти Банско, Пампорово и Боровец, както и по Българското Черноморие.