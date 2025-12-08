Първите седмици на януари ще бъдат най-интензивният етап от процеса по въвеждане на еврото – периодът на двойно обращение на двете валути. Това неизбежно ще създаде повече работа и напрежение за хората на първа линия, най-вече касиерите. Това заяви в студиото на "Денят започва“ Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в което попадат повечето от големите хранителни вериги в България.По думите му търговските вериги са инвестирали значителни средства и усилия в подготовката на персонала. "Вложено е много в тяхното обучение и подготовка. Касиерите ще са подготвени за това предизвикателство“, подчерта Вълканов.Той изрази увереност, че обществото ще премине през този преход без сериозни проблеми:"Надявам се, че с дисциплината, която често виждаме у по-възрастното поколение, ще се справим и с този етап без големи сътресения. Нямам притеснения в това отношение.“Вълканов напомни и едно от най-важните правила за клиентите – ако плащането е в лева, рестото задължително трябва да бъде върнато в евро. Законодателството обаче допуска и изключения."Не може на 100% да се предвиди нужният обем от монети, особено ако някои клиенти злоупотребяват и дойдат със 100 лева, за да купят пакетче дъвки. Хипотетично е възможно касовата наличност от евро да се изчерпа. В такъв случай по изключение рестото може да бъде върнато изцяло в лева – но не и в две валути“, поясни той.Очакванията на бранша са процесът да бъде посрещнат спокойно, а натрупаната подготовка да минимизира рисковете от забавяния или недоволство.