Изпълнителният директор на федерацията по баскетбол Филип Виденов е заловен да шофира след употреба на алкохол, обяви "Блиц". Той е бил е спрян днес сутринта от служители на КАТ в ЖК "Дружба" 2. Виденов управлявал служен автомобил марка "Фолксваген"Дрегерът е отчел 1,2 промила алкохол. Виденов е бил задържан, номерата на автомобила са били свалени, а около 10:30 часа е бил освободен.В понеделник започва производство по случая. Виденов игра в богата си кариера в Реал М и Цървена звезда.