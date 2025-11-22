Голям началник спипан да кара пиян
Дрегерът е отчел 1,2 промила алкохол. Виденов е бил задържан, номерата на автомобила са били свалени, а около 10:30 часа е бил освободен.
В понеделник започва производство по случая. Виденов игра в богата си кариера в Реал М и Цървена звезда.
