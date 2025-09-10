ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Голям пожар в Рила!
Пламъците бушуват на над 2200 метра надморска височина.
На терен днес в гасенето участват 45 огнеборци. Поискано е и включването на летателна техника.
Предполагаемата причина за възникването на пламъците е гръмотевица, пише БНТ. Пожарът е далеч от Рилския манастир и населените места в района.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 244
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Отсечка на АМ "Тракия" е сред трите най-опасни пътища в страната
22:59 / 09.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се к...
23:00 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата ми...
22:59 / 09.09.2025
Учени откриха наличие на т.нар. вечни химикали и в някои бири
20:18 / 09.09.2025
Под 14 години, на джет, с парашут и всякакви атракциони, само с в...
20:22 / 09.09.2025
Дете загина след падане от самоделно МПС в Габровско
20:18 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Гринго замени Софи Маринова с тунингована брюнетка
17:11 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета