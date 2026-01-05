Сподели close
Голям пожар е избухнал в склад за батерии в Хасково, съобщиха за ФОКУС от ОДМВР - Хасково.

В момента все още гасят покрива на склада. Според собственика на обекта са се запалили кабели. 

Няма пострадали хора.