Голям пожар в земеделска кооперация

© Knews.bg Гори земеделска кооперация в казанлъшкото село Кънчево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в региона за "Фокус".



От полицията съобщиха, че сигналът е изпратен към 21:35 ч., а на място са изпратени екипи на пожарната.



По неофициална информация от очевидци в една от постройките е имало крави, като над 15 животни са изгорели.