Голям пожар в земеделска кооперация
Автор: Велизара Ангелова 09:25
© Knews.bg
Гори земеделска кооперация в казанлъшкото село Кънчево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в региона за "Фокус".

От полицията съобщиха, че сигналът е изпратен към 21:35 ч., а на място са изпратени екипи на пожарната.

По неофициална информация от очевидци в една от постройките е имало крави, като над 15 животни са изгорели.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
