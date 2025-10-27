ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям празник е! Наричат го Мишкин ден
Житие на св. мъченик Нестор
Св. мъченик Нестор е момъкът християнин, за когото се говори в житието на св. Димитрий Мироточиви.
Преди да излезе на борба с великана Лий, императорът пожалил неговата младост и го запитал:
- Как смееш да отидеш срещу тоя борец, който е прославен в цял свят?
Нестор отговорил:
- Велика и непобедима е силата на моя Христос!
Като чул името Христово, императорът се разгневил и му заповядал да отиде на борба с Лий.
Момъкът се прекръстил, впуснал се в борба с Лий и го победил. От високия подиум го хвърлил върху копията долу, както той по-рано хвърлял другите и особено невинните християни.
Разярил се императорът. Веднага издал заповед: Нестор да бъде обезглавен. Изложени били две основания: Нестор е християнин. Нестор е убил Лий, любимеца на императора.
