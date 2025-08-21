ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Голям проблем с пратките до САЩ
Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в САЩ, предупреждават от родните пощи.
Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ. То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес на разработка. В резултат на това се очакват временни прекъсвания на редовните потоци от международна поща.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 108
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В Созопол можете да шофирате екстремно, но безопасно
14:55 / 21.08.2025
Новите и опасни методи, използвани от трафикантите, които учудват...
14:28 / 21.08.2025
Нов скандален случай със Семерджиев
13:05 / 21.08.2025
Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
13:05 / 21.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември
13:03 / 21.08.2025
Гатанка за умници: кой повишава цените?
13:06 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета