Голям проблем с пратките до САЩ
Автор: Петър Дучев 15:59
©
Във връзка с нови изисквания от страна на Администрацията на САЩ и нова методология за събиране и превеждане на мита, ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ. Възможно е връщане на пратки от пощенския оператор в САЩ и необходимост от повторното им изпращане.

Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в САЩ, предупреждават от родните пощи.

Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ. То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес на разработка. В резултат на това се очакват временни прекъсвания на редовните потоци от международна поща.



