ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбол през Елхово и Лесово до Турция, скоростта до 160 км/ч
Национална компания "Железопътна инфраструктура“ приключи прединвестиционно проучване за изграждане на нова железопътна линия от Ямбол до граничния пункт при Лесово. Проектът е включен в широкообхватната TEN-T мрежа на ЕС.
В рамките на проучванията са разработени планове за изпълнение, трафик прогнози, анализ на капацитета, финансово-икономически и екологичен анализ, варианти за развитие.
Новата жп линия от Ямбол до границата с Турция ще бъде с обща дължина 71 км и ще преминава през два основни участъка – Ямбол – Елхово (около 39 км) и Елхово – Лесово – граница (около 32 км). Първият следва в по-голямата си част съществуващото трасе, а вторият ще бъде изцяло нов, преминаващ през по-сложен терен и заобикалящ населените места. Планира се проектна скорост от 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни влакове.
Линията ще има 6 спирки и 3 гари, като след гранична гара Лесово ще продължи към границата с Турция. Индикативният срок за изграждане на трасето е 6 години.
Проектът има стратегическо значение за България като ключов транспортен мост между ЕС и Турция, осигурявайки по-бързо, по-безопасно и по-екологично придвижване на пътници и товари.
Предпроектните проучвания са на стойност 525 814 лв., реализирани с финансиране по Програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027 г., като частта финансиране от ЕС е 85 %.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 336
|предишна страница [ 1/56 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военна прокуратура поема случая с катастрофата, при която загина ...
12:09 / 12.08.2025
Прокуратурата официално за акцията в страната
12:08 / 12.08.2025
Голяма акция заради корупционни престъпления в Украйна при търгов...
11:16 / 12.08.2025
Пиян шофьор е виновен за катастрофата, която създаде километрично...
10:48 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки, за 20 години ощетили държавата с над 1...
11:14 / 12.08.2025
Над една четвърт от пенсионерите у нас получават добавка към пенс...
10:47 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Миглена Ангелова стана рекламен агент на погребални агенции
15:04 / 11.08.2025
Части от Бургас пак остават без вода днес
08:43 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета