Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбол през Елхово и Лесово до Турция, скоростта до 160 км/ч
Автор: Петър Дучев 14:38Коментари (0)30
©
В ход е подготовката за нова 71 км електрифицирана жп връзка Ямбол – Елхово – Лесово, която ще подобри свързаността и капацитета на трафика между България и Турция.

Национална компания "Железопътна инфраструктура“ приключи прединвестиционно проучване за изграждане на нова железопътна линия от Ямбол до граничния пункт при Лесово. Проектът е включен в широкообхватната TEN-T мрежа на ЕС.

В рамките на проучванията са разработени планове за изпълнение, трафик прогнози, анализ на капацитета, финансово-икономически и екологичен анализ, варианти за развитие.

Новата жп линия от Ямбол до границата с Турция ще бъде с обща дължина 71 км и ще преминава през два основни участъка – Ямбол – Елхово (около 39 км) и Елхово – Лесово – граница (около 32 км). Първият следва в по-голямата си част съществуващото трасе, а вторият ще бъде изцяло нов, преминаващ през по-сложен терен и заобикалящ населените места. Планира се проектна скорост от 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни влакове.

Линията ще има 6 спирки и 3 гари, като след гранична гара Лесово ще продължи към границата с Турция. Индикативният срок за изграждане на трасето е 6 години.

Проектът има стратегическо значение за България като ключов транспортен мост между ЕС и Турция, осигурявайки по-бързо, по-безопасно и по-екологично придвижване на пътници и товари.

Предпроектните проучвания са на стойност 525 814 лв., реализирани с финансиране по Програма "Транспортна свързаност“ 2021–2027 г., като частта финансиране от ЕС е 85 %.



