Голяма част от бургаски квартал остава без вода днес
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
/
