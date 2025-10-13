От 8:30 часа до 17:00 ч. днес ще бъде спряно водоподаването в ж.к. "Зорница" - блокове 1,2,9,33,34,35,37,38,39,40,57,58,61, Спортна зала "Бойчо Брънзов" и УМБАЛ Бургас поради извършването на строително-монтажни работи, видяСъщевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.