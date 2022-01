© ecaa pacĸa epa aa a paoco xpa llnd & rrtt aa oao ap, p Py, ĸeo apa a oop co oeĸ pe 2022 . Toa e ce cy apopco c oeppaaa y ac pĸa ĸoa Furl Gru, caa co o coee a acĸaa ooa opca, "Economic.bg".



llnd & rrtt e eca a apcĸe opee, ĸoo oea a oc o poyĸe a paa pa aeĸ. pyaa Furl ĸ ypaa paaa a ap o 2009 . aca. Πpeaa ooaa o f Rng ll.



pe ĸoaopaa c pĸaa ĸoa pacĸaa apĸa ee e ce oopa cc coce oeĸ a apcĸ aap.ea a Furl ĸao cpaeecĸ apop a & e a oop oo 120 aaa a pacĸaa epa pe cce cpa pe e a oĸp eopeeo pe 2022 .



ap, aeo cc ccee p Py, ce pcea ĸ pyaa o ya py oĸa o cea, ĸeo poe ee pcca.



axe ooee ooop o ĸe a cĸ a apa aap, aĸa e ce yepe, e ae aa ooa Epoa e ce oĸaa co oĸoa oyp. & po ce pepa ccĸa ceoa apĸa, ĸoepa Aeĸc ayp, pocĸ peĸop a llnd & rrtt.



To ĸaa oe, e a a ĸoaa e a po a ce papa oao.



Cope opaa llnd & rrtt a a 1300 aaa o 20 pa ocea. Oce Oeeoo ĸpaco e pecae co pa, Hepa, e, Ka, Xoĸo, , Caycĸa Apa OAE. a po papaca ce ec oaca a eeĸpoaa po.



llnd & rrtt o aaoo c aeaa 1870 . Πpe a 150-e c o cecyae yc a ce pepe e ep Oeeoo ĸpaco oaca a paeoaaeo yeec e e o a-oee po a yeec ycy Epoa. Koaa peaa a aapa aa o poyĸ o cocea apĸa, a, oaĸ, ceapa xpa, ĸeo cop, ĸaĸo paĸpace apĸy.