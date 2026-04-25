Обединена българска банка (ОББ) уведомява своите клиенти за планирани технически дейности, които ще се проведат през уикенда – в ранните часове на 25 и 26 април. Профилактиката има за цел да повиши сигурността, стабилността и цялостното качество на услугите за дигитално банкиране.

Кога ще се извършва поддръжката:

- 25 април (събота): от 04:30 до 07:00 ч.

- 26 април (неделя): от 05:00 до 08:00 ч.

Какво ще бъде засегнато:

По време на тези интервали няма да има достъп до платформите ОББ Онлайн и ОББ Мобайл. Също така няма да могат да се извършват СЕПА незабавни преводи.

От банката подчертават, че часовете са подбрани с цел да се избегнат сериозни неудобства за клиентите, тъй като тогава активността е най-ниска. От екипа на ОББ се извиняват за временното ограничение и благодарят за проявеното разбиране.