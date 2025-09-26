ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Голяма промяна с подаването на годишни данъчни декларации!
На срещата в Генерал Тошево представители на НАП обясниха на присъстващите, че годишните данъчни декларации за тази година за физически и юридически лица ще се подават в лева, а не в евро.
"НАП е готова със системите, за да може бизнесът и гражданите да си подават спокойно годишните декларации и декларациите за осигуряването", посочи Анна Кондакова, директор на офиса на НАП в Добрич.
По отношение на бизнеса, от приходната агенция уточниха, че търговците имат гратисен срок до 8 октомври, за да актуализират фискалните си устройства към новите изисквания, предаде БНТ.
"Фискалните бележки, които издават, да съдържат информация по отношение на лева, евро и фиксиран валутен курс", коментира Силвия Александрова, зам.-директор на НАП – Варна.
Част от жителите на Генерал Тошево нямат притеснения от въвеждането на еврото.
Нейка Станчева: Нямам притеснения, защото като се промени, аз още съм добре и знам как да пазарувам.
"Получавам в момента 530 лева пенсия, ще получавам 260 евро. Психологически момент, като цифра. Не че ме притеснява".
Обмяната от лева в евро ще става без такси в банките и в клоновете на "Български пощи" от 1 януари до 30 юни идната година. Експертите предупреждават хората да не се доверяват на измамници, които ще обикалят домовете, за да изкупуват левове. При измама, хората могат да подават сигнали на сайта на КЗП.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 25
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Малкият Никола се нуждае от спешна операция в САЩ, за да избегне ...
16:24 / 26.09.2025
Жестоки задръствания на АМ "Тракия"
15:42 / 26.09.2025
Олиото нямало да поскъпне
15:44 / 26.09.2025
Фентанилът постепенно измества хероина от наркопазара в България
14:09 / 26.09.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
13:58 / 26.09.2025
Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?...
12:49 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета