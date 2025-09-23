© Фокус виж галерията За голяма тапа на АМ "Тракия", съобщи читател на "Фокус". Движението е затруднено на 34 км в посока София заради ремонт.



Шофирайте внимателно.



Припомняме, че от АПИ съобщиха, че на 23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от АМ "Тракия“. Участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.



Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други.



На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.