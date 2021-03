© виж галерията Азис откри вечерта на "Като две капки вода“ – All Stars по Нова със сериозното предизвикателство да изпълни легендарното парче на група "Фактор“ - "Приятели“.



"Тази песен е една от най-красивите рок песни в България. Надявам се и ми се иска да прозвуча убедително. Захранен съм с рок. Аз съм си рокаджия. Харесвам хора със самочувствие. Посвещавам тази песен на всички рокаджии!“



Софи Маринова се включи в предаването от дома си, където е под карантина, и изпя парчето на на най-популярната girl банда за всички времена Spice Girls – "Wannabe“. "Репетирала съм много вкъщи. Благодаря на стилистите, че ми осигуриха всичко необходимо за достоверното превъплъщение в Гери Халилуел“.



Победителката от предходния лайф Михаела Маринова се преобрази в ангелогласната Ваня Костова и изпя парчето "За старата любов“. "Тя се оказа труден образ. Произнасянето на думите е много специфично при нея, както и нейното вибрато“.



Рафи се преобрази в краля на поп фолка AZIS изпълни блестящо хитовото парче "Сен Тропе“. "По-ударно завръщане нямаше как да ми се случи. Това е една от малкото български песни с над 100 милиона гледания в интернет. Проблемът ми е в извивките и орнаментиката. Това може би ще е едно от забавните ми превъплъщения в "Като две капки вода“.



Следваща на сцената излезе Поли Генова, която се преобрази в неудържимия Jason Derulo и изпълни парчето "Таке You Dancing". "Трудно ми е да се усетя като мъжкар в хореографията. Притеснявам се също, че ще трябва да избягам от собственото си звучене.“



Къци Вапцаров отново беше на мощна рок вълна с Клаус Майне, Scorpions и "Blackout". "Това е зверското парче. Той е много енергичен, пълен със заряд. Има специфични движения с крака. Сложното е да мислиш за много неща едновременно. Синът ми ще свири на живо на китарата. Рокът ми е в кръвта. Обичам го.“



Фики влезе в образа на хулигана на британския поп невероятния Роби Уилямс, за да изпее парчето "Let Me Entertain You“. "Моят глас е по-лиричен от феноменалния глас на Роби Уилямс. Ще ми бъде труден за имитиране. Има много сложна актьорска игра в това парче. Чест е да бъда в неговия образ!“



Милица Гладнишка блесна като малкия Michael Jackson от сензацията "The Jackson 5"! А песента, която чухме, е Who’s Loving You.