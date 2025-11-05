Голямо облекчение за хората с НЕЛК и ТЕЛК
"С дигитализирането на обмена на експертни решения между НЕЛК и НОИ направихме поредната крачка към пълно електронизиране на процеса по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност, при който институциите обменят информация по автоматизиран, прозрачен и сигурен начин“, каза Милена Угринова, старши бизнес анализатор в Информационно обслужване. По думите ѝ електронизацията дава възможност за по-ефективно и бързо административно обслужване в полза на гражданите, като целта е пациентите да могат максимално бързо да получат обезщетенията си.
С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса. Чрез ССЕВ системата автоматично изпраща всяко ново експертно решение на съответното териториално поделение на НОИ веднага след неговото издаване, като уведомленията и потвържденията за получаване се извършват изцяло по електронен път.
От октомври 2020 г., когато ИСКМЕ бе пусната в експлоатация, досега през платформата са обработени близо 900 000 заявления, като издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са общо 891 100. Издадените експертни решения от Националната експертна лекарска комисия надхвърлиха 50 000.
Гражданите могат да видят връчените им експертни решения от ТЕЛК и НЕЛК чрез модул "Медицинска експертиза“, който е част от електронното здравно досие в НЗИС. Достъп до него е осигурен чрез мобилното приложение еЗдраве, както и на адрес my.his.bg.
