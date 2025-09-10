© виж галерията Д-р Николай Шарков встъпи официално в длъжност като президент на Световната дентална федерация (FDI). Той пое ръководството на организацията от досегашния президент д-р Грег Чадуик на официална церемония вчера вечерта, 9 септември 2025 г., по време на Световния конгрес на FDI в Шанхай, Китай.



Д-р Шарков е първият българин начело на федерацията. Той бе избран за президент по време на Генералната асамблея на FDI на 26 септември 2023 г. в Сидни, Австралия, с мнозинство от представителите на 134 държави. Неговият мандат е двугодишен от встъпването в длъжност и ще приключи през септември 2027 г. През изминалите две години работи съвместно с американския си колега д-р Чадуик с цел приемственост на поста.



Визията на д-р Шарков е за лидерство, основано на доверие, единство, хармония, устойчивост, работа на терен и прозрачност.



"В началото на това пътуване искам да изложа ценностите, които ще ръководят моето президентство: доверие, единство, хармония, устойчивост, работа на терен и прозрачност. Това не са лозунги, а ежедневни практики, които осигуряват устойчивост на FDI - изграждане на доверие между зъболекари и пациенти, единство през границите, хармония между науката и етиката, устойчивост пред лицето на предизвикателствата, практическа работа на терен с нестопански организации, правителства и институции, както и прозрачност в начина, по който ръководим“, каза новият президент на FDI в речта си след инаугурацията и очерта 4 основни приоритета на своя мандат.



Първите два са свързани с Визия 2030 на федерацията – интегриране на оралното здраве в общото здравно осигуряване и всички здравни системи, както и засилване на международното сътрудничество. "Със 134 държави и близо 200 национални дентални асоциации и камари по целия свят, FDI е в уникална позиция да превърне тази визия в реалност чрез глобални партньорства с ООН, СЗО, правителствата, академичните среди, индустрията, гражданското общество и, защо не - Г-20 и Г-7“, каза д-р Шарков.



Намаляване на неравенствата и подобряване на достъпа до дентална помощ за хората в неравностойно положение по света е третият приоритет. "Трябва да бъдем честни: оралните заболявания засягат милиарди хора и неравенствата продължават както в рамките на държавите, така и между тях. Недостигът на работна сила прави грижите недостъпни. Климатичните промени изискват от нас да променим начина, по който се предоставят грижите. Изкуственият интелект и дигиталната трансформация ни предизвикват да внедряваме иновации, без да изоставяме никого. Ще се изправим срещу тези реалности с доказателства, действия и ясен морален компас. Нашият отговор ще бъде професионален и ориентиран към хората. Ще разширим оралното здраве не само чрез кампании като Световния ден на оралното здраве и "Усмивки по света“, но и като говорим с един глас към заинтересованите страни, политиците и общностите. Ще подкрепяме работата на терен, така че нашата глобална мрежа да превърне знанията в по-здравословен живот“, каза новият президент на FDI.



Четвъртият приоритет в дейността му ще бъде свързан с дигиталната трансформация чрез разумно въвеждане на изкуствен интелект и иновации в денталната медицина, като се гарантира етика, безопасност и достъпност. "Дигиталната стоматология и изкуственият интелект могат да ни помогнат да диагностицираме по-рано, да персонализираме грижите и да достигнем до отдалечени общности. Непрекъснатото обучение ще гарантира, че както младите, така и опитните колеги са подготвени да процъфтяват. Устойчивостта все повече ще определя денталната практика, задвижвайки работните процеси, които опазват планетата, като същевременно подобряват здравните резултати. С въвеждането на нови инструменти ще поддържаме етиката и безопасността на пациентите, като си сътрудничим в целия дентален екип - със зъболекаря като лидер, роля, която не може да бъде заменена“, каза д-р Шарков.



Първите стъпки на д-р Шарков като президент на FDI ще бъдат свързани с активното му участие в Четвъртата среща на високо равнище на ООН за незаразните заболявания и психичното здраве, която ще се проведе на 25 септември 2025 г. в Ню Йорк. Освен това той ще се включи в ключови съпътстващи събития, включително 80-то събитие на ООН на 23 септември в Ню Йорк на тема: "Време е за действие по отношение на захарта: Подобряване на здравното равенство и справяне с незаразните болести с фокус върху оралните заболявания“.



FDI е основана през 1900 г. и продължава своята мисия да представлява интересите на над 1 милион лекари по дентална медицина в света и да работи за подобряване на глобалното орално здраве чрез партньорства, иновации и ангажираност.