ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Голямо задръстване и тежка катастрофа на АМ "Тракия" още от сутринта
Образувала се е километрична опашка на 8-ми км в посока София, която продължава до 15-ти. Причината е катастрофа с ТИР. От кадрите се вижда, че превозното средство е излязло от пътя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 619
|предишна страница [ 1/104 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Председателят на АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е бил "проформа"
08:40 / 25.08.2025
През август морето е най-опасно - как да се предпазим от инцидент...
08:39 / 25.08.2025
НИМХ с прогноза за времето до края на август
08:38 / 25.08.2025
Над 3 500 ученици се явяват на матура по профилиращ предмет и по ...
08:42 / 25.08.2025
Промениха прогнозите, краят на лятото се отлага!
20:41 / 24.08.2025
НИМХ: Валежи и гръмотевици в началото на новата седмица
19:42 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета