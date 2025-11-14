Голямо задръстване на АМ "Тракия"
Причината е катастрофа с тир в района на 80-ти километър.
Официално от АПИ: Временно е ограничено движението при км 80 на АМ "Тракия" в активната лента в посока София поради репатриране на тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
