Горещ ден очаква България
Автор: Елиза Дечева 08:45
©
Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 53 мин. и залязва в 19 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 30 мин и изгрява в 17 ч. и 7 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.



