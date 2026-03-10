Рая Назарян свика извънредно заседание.
Точка единствена в дневния ред е изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция "Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов.
Отговорните лица ще бъдат питани за готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и за мерките, които предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.
Горивата и цените: Единствената точка в извънредното заседание на парламента днес
