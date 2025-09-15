Горящо ремарке на АМ "Тракия"! Движението е затруднено

© Facebook Горящо ремарке на тежкотоварен автомобил затруднява движението на АМ "Тракия" посока Бургас.



От АПИ съобщават, че движението при км 289 на АМ "Тракия“ София – Бургас в посока Бургас временно се осъществява в изпреварващата лента поради горящо ремарке на тежкотоварен автомобил в аварийна лента.



Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".