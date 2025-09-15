ЗАРЕЖДАНЕ...
|Горящо ремарке на АМ "Тракия"! Движението е затруднено
От АПИ съобщават, че движението при км 289 на АМ "Тракия“ София – Бургас в посока Бургас временно се осъществява в изпреварващата лента поради горящо ремарке на тежкотоварен автомобил в аварийна лента.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Още новини от Национални новини:
БДЖ предлага отстъпки
10:23 / 15.09.2025
Росен Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва ...
10:10 / 15.09.2025
Връхлита ни нова порция магнитни бури
10:12 / 15.09.2025
Догодина ще има STEM кабинети във всяко училище
09:48 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към учител...
09:37 / 15.09.2025
Ще оцелее ли правителството след поредния вот на недоверие?
09:30 / 15.09.2025
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
