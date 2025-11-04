Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл". Това научиот сигурни източници, които са запознати в детайли с темата.Промяната най-вероятно ще влезе в ресорните комисии и в пленарна зала още в утрешния ден (05.11.2025 г.).BP (British Petroleum) проявяват силен интерес да бъдат "особен управител" на "Лукойл" в България, потвърдиха още източниците наПредстои да видим какво точно ще се случи в утрешния ден.Особеният управител, който може да поеме управлението на българските активи на "Лукойл", е представител на държавата, назначен от министъра на икономиката.Има мандат от шест месеца (с опция за удължаване с още шест месеца) и взима всички оперативни решения - закупуване на суров петрол, реализацията на произведената продукция и т.н., но няма право да взема решение за активите, или да преговаря за продажбата им. Печалбата се събира в специален доверителен фонд, който ще бъде предаден на "Лукойл", когато отпаднат санкциите, или бъде осъществена промяна на собствеността.На тази база България може да поиска дерогация от САЩ за санкциите и това е може би единственият вариант в момента за рафинерията да продължи да работи след 21 ноември, смятат енергийни експерти.