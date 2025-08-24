Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
Автор: Екип Burgas24.bg 18:11Коментари (3)92
©
В следващите 12 до 18 месеца България трябва да актуализира системата за облагане на недвижимите имоти и да премахне 50% данъчна отстъпка за основното жилище. Това се посочва в доклад на Световната банка, цитиран от икономисти, според които реформата е наложителна за стабилизиране на общинските бюджети.

През последното десетилетие делът на собствените приходи в бюджетите на общините намалява драстично – от 40% на едва 25%. Така местните власти стават все по-зависими от трансфери от държавата, изчисляват от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Същевременно имотният пазар в страната расте, а данъчните оценки изостават сериозно спрямо реалните цени – между 3,5 и 4,5 пъти в София, около три пъти в Пловдив и близо четири пъти в морските общини. Последната актуализация на критериите е направена през 2009 година.

"Необходима е промяна, която да доведе и до увеличение на приходите от имотен данък“, обясни пред БНР икономистът Адриан Николов.

Според препоръките данъчната отстъпка за основно жилище следва да се запази единствено за социално уязвими домакинства.

"В момента тя се дава на всички. Смятаме, че е нелогично хора с високи доходи да ползват облекчение върху имотния си данък“, коментират експертите.

Очакванията са мерките да увеличат местните приходи на големите общини с до 25%, а на малките – с около 10%. Най-засегнати ще бъдат собствениците, които разчитат на доходи от отдаване под наем на имоти.

"Реформата ще бъде трудна, но трябва да започне в рамките на следващите две години“, подчертават от ИПИ.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Дрането на кожи тепърва започва, на печелившите честито! Най-доброто предстои... :)
0
 
 
1 жилище, минимален данък. 2-ро нормален, нататък в троен размер. И за колите така!
0
 
 
:) Поредната глупост. Общината събира луди пари от имотите и пак не стигат. Като ВИК , да цакаме редовните платци. Оправете си данъчните оценки първо, не е нормалмо панелка на пазара да е 80К евро, а оценката да е 10К. Съответно при изповядване като е на оценка , а не на пазарна цена е лесно да се сметне , загубата. Но както много други неща , на държавата и е изгодна "сивата икономика".
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Пожар гори край "Петолъчката", полиция насочва трафика
13:39 / 24.08.2025
Силно земетресение разтърси Румъния
13:39 / 24.08.2025
Хванаха шофьора на буса с мигранти от Лозенец! Грузинец е и опита...
13:22 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на ...
11:16 / 24.08.2025
Българите обожават олинклузив туризма в Турция, но се готви голям...
11:16 / 24.08.2025
Борисов за МВР и ДАНС: Надявам се следващата седмица президентът ...
11:16 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Каза ми "За мен животът е приключил, ако се установи, че съм виновен"
16:35 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Морето е опасно! Две жени се удавиха в рамките на час в Бургаско!
10:52 / 22.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
16:14 / 22.08.2025
Бизнесдамата Ваня Червенкова стана кръстница в бургаски храм
20:34 / 22.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Войната в Украйна
Мигрантски натиск към България
Български тенис
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: