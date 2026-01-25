Сигнал за кражба на 70 000 евро и бижута от жилището й в Студентски град е подала попфолк певицата Емилия Иванова Цветкова, по-известна с артистичния си псевдоним Емануела, научи "Телеграф“.От МВР обаче твърдят, че са направили оглед и не са открили следи от взлом. "Така е, извършена е кражба, но на този етап не мога да коментирам никакви подробности. Не искам да попреча на разследването. Нека си свършат работата и заловят крадците“, заяви за "Телеграф“ попфолк певицата.От МВР обясниха, че сигналът е постъпил в петък и незабавно е изпратена оперативна група, която е извършила оглед на местопрестъплението. Криминалистите обаче били озадачени, че липсват всякакви следи от взлом. Нямало и други признаци, че бандити са тършували в дома на Емануела.Полицията разследва две възможни хипотези. Едната е, че обирът е извършен от топкрадци, които са проникнали в жилището, претарашили са го, отмъкнали са парите и ценностите, а след това са го напуснали заличавайки следите си.Възможно е извършителите да не са българи, а да са от някоя от гастролиращите банди от украинци и молдовци, които обират апартаменти в последно време.Другата линия на разследването е свързана с близък човек, който има достъп до жилището, отключил е, обрал го е и след това заключвайки го, се е изнизал. Изпълнителката на хитовете "Окадар“ и "Мазаляк“ обаче в събота отказа да коментира тези въпроси.