Този уикенд Формула 1 отново ще е в Азия, две седмици след Гран при на Китай, спечелено от пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели. Това бе втора поредна победа за “сребърните стрели" от два проведени старта, което поне засега дава индикации, че отборът на Тото Волф се адаптира най-успешно към новите правила във Ф1, начело с въвеждането на революционните хибридни двигатели. 

Сега Гран при на Япония на пистата “Сузука" ще се проведе в самото начало на кампанията, което контрастира с традициите то да е сред последните. В миналото състезанието често е коронясвало и световни шампиони, като това се е случвало 13 пъти досега.  

Този път залогът е различен, тъй като няма как световен шампион да се излъчи още в третото състезание от календара. Залогът за всички останали отбори е да се противопоставят на Мерцедес, които доминират от началото на кампанията. И обратното - нова победа на “сребърните стрели" ще бъде стряскащ факт за МакЛарън, Ред Бул, Ферари и компания. 

В Мерцедес разчетоха най-добре (засега) новите промени във Формула 1 

След първите два старта от сезона стана ясно, че Мерцедес са направили най-големия технологичен скок с новите задвижващи системи. Но голямата новина не е само скоростта на болида W17, а динамиката между пилотите. Джордж Ръсел кара с хладнокръвието на лидер, но 19-годишният Кими Антонели “взриви" падока с победата си в Шанхай, загатвайки за огромния си потенциал на бъдещ световен шампион.

Какъв е залогът на “Сузука" този уикенд? На писта, която изисква изключителна прецизност в бързите завои, ще видим дали Антонели може да поддържа това темпо без грешки. За Ръсел това е моментът да докаже, че той е безспорният номер 1 в отбора, макар и да е ясно, че подобен статут не му е даден по подразбиране.

Кризата в Макларън и Ред Бул: Технологичен рестарт? 

Началото на 2026 г. се оказа истински шок за феновете на пилоти като Ландо Норис и Макс Верстапен. Докато Макларън се борят с “детските болести" на софтуерната интеграция, които ги оставиха в бокса в Китай, Ред Бул са изправени пред по-дълбок проблем - адаптацията на новия двигател Ред Бул-Форд.

“Сузука“ е трасе не само за пилоти, но и за двигателите. Ако Ред Бул не успеят да отключат мощността на хибридната си система в дългите прави и сектори с пълна газ, Макс Верстапен може да се окаже в необичайната позиция да се бори за местата в средата на колоната. За МакЛарън уикендът е “всичко или нищо" - те трябва да докажат, че MCL40 е надежден болид, който може да се бори наравно с най-добрите на стартовата решетка.

Ферари: стратегията и “Ефектът Хамилтън" 

Скудерията изглежда по-стабилна от всякога, а партньорството между Шарл Льоклер и Люис Хамилтън започва да дава резултати. Макар да отстъпват леко на Мерцедес като чиста мощност, Ферари показват най-добро управление на гумите - типично за работата на техническия директор Фредерик Васьор.

Тук е важно да се напомни, че Люис Хамилтън е печелил пет пъти в Япония и неговият опит в настройките за променливо време и специфичния асфалт на пистата ще бъде безценен. Ако Мерцедес и Ред Бул се забавят с технически проблеми, Ферари са първите, които ще се възползват от това. Всички очакват да видят дали “черните кончета" ще заложат на отборни заповеди, ако Льоклер и Хамилтън се окажат гума до гума в първия завой. 

Новата хибридна ера и предизвикателството на “S-кривите"

 

Регламентът за 2026 г. премахна MGU-H и увеличи драстично ролята на електрическата енергия. На “Сузука" това променя всичко. Първият сектор, състоящ се от серия свързани бързи завои (S-Curves), изисква постоянно подаване на мощност.

Пилотите ще трябва да “манипулират" енергията си по нов начин - да решат дали да изразходват електрическия си резерв, за да спечелят време в първия сектор, или да го пазят за изпреварване на задната права преди 130R. Тук ще се види кой софтуер е най-интелигентен при рекуперацията на енергия под спиране. 

Под лупа: изненадите и разочарованията на сезона 

Докато лидерите се борят за подиума, в средата на колоната се води истинска технологична и психологическа война. “Сузука" е трасе, което не прощава липсата на увереност, и точно тук ще разберем дали ранните успехи на някои отбори са били случайност.

Британецът Оливър Беърман, пилот на Хаас, е една от изненадите на сезона до този момент. 20-годишният пилот заема пето място във временното класиране с актив от 17 точки, което го поставя дори пред действащия световен шампион Ландо Норис. На писти като “Сузука" обаче опитът често е решаващ, поради което ще бъде интересно да видим дали Оливър Беърман няма отново да изненада всички.

Междувременно немският гигант Ауди официално пое управлението на Заубер, но началото на сезона е по-трудно от очакваното. Болидът им показва добро темпо в една обиколка, но страда от сериозна деградация на гумите по време на състезание.

В този ред на мисли, Нико Хюлкенберг е майстор на “Сузука", но болидът му ще бъде подложен на екстремни странични натоварвания в сектор 1. Инженерите на Ауди подготвят нов пакет от аеродинамични подобрения специално за Япония, за да стабилизират задната част на автомобила.

Тимът на Алпин изглежда най-неподготвен за новите правила. Френският отбор се бори с наднормено тегло на шасито и липса на мощност от електрическата част на задвижващата система. Същевременно Пиер Гасли и Естебан Окон са в открит конфликт заради лошите резултати. На писта като “Сузука", където балансът е всичко, Алпин рискуват да се окажат в последната редица на стартовата решетка, което би било катастрофа за марка с техните ресурси. 

