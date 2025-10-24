ЗАРЕЖДАНЕ...
Граничен полицай е открит мъртъв
Той е син на бившия кмет на село Първомай М. Попов, пише struma.com. Черната новина бързо обиколи селото, откъдето е 48-годишният мъж.
Според информация на негови колеги Николай Попов е бил потърсен е на адреса си на ул. "Ал. Стамболийски“ в Средец, където други граничари се натъкнали на гледката – той бил на пода в спалнята си. Не са открити следи от насилие.
Николай, който тежал над 120 кг. е получил инфкаркт в съня си, превъртял се, паднал от леглото , показа огледа на мястото на трагедията. Тялото му е откарано към отделението по "Съдебна медицина“ за аутопсия, а близките му вече са уведомени.
Черната вест бързо се разнесе в петричкото село, колегите му от гранична полиция са потресени. Попов е с над 20 години стаж в системата, преди месец е бил командирован на границата.
