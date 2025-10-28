Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) проведоха съвместна информационна кампания в град Хаджидимово. Събитието е част от националната инициатива за подготовка на гражданите за присъединяването на България към еврозоната.По време на срещата жителите на Хаджидимово бяха запознати с препоръките на експертите за безопасен преход към новата валута, научиха как да се предпазят от измами и получиха отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с въвеждането на еврото.Сред най-сериозните опасения на хората в региона е възможното повишаване на цените на основни стоки след въвеждането на еврото."Всички търговци така неусетно качват цените и хората се притесняват, особено тук, където сме с ниски пенсии и заплати. Гърците казват, че две-три години няма да се оправим – от това се страхуват хората“, коментира пред БНТ местният жител Димитър Мандаджиев.Любен Георгиев добави, че производителите често са ощетени за сметка на търговците:"Производителите губят, а търговците печелят – нека печелят, но в нормални граници. При нас нещата сякаш излизат извън контрол.“Пенсионерът Георги също сподели тревогите си:"Всеки ден нещо се увеличава с по някоя стотинка и накрая се събират левове. А ние, пенсионерите, без допълнителни доходи, трудно свързваме двата края.“От КЗП напомниха, че вече се налагат санкции на търговци, които не са обозначили цените си едновременно в лева и евро или ги повишават без основателна причина."Изтече гратисният срок до 8 октомври, в който нарушителите само се предупреждаваха. Сега вече се налагат глоби, които се определят според оборота на търговеца,“ обясни Никола Райков, главен инспектор в Комисията за защита на потребителите.Заради ниските доходи в района, жителите на Хаджидимово се опасяват, че след преминаването към еврото финансовото им положение ще се влоши."Много се притеснявам, защото заплатите са ниски. Издръжката на един човек е около 1500 лева, а аз получавам 1000. Едва свързвам двата края,“ споделя Георги Димитров, служител в общината.Никола Райков увери гражданите, че доходите им са защитени чрез официалния фиксиран курс на обмяна:"По закона за въвеждане на еврото курсът е 1,95583 лева за едно евро. Всички превалутирания ще се извършват автоматично и без загуба за хората. Няма да има произволни курсове или такси.“По-възрастните жители споделиха, че се притесняват да не се объркат при плащане и получаване на рестото в евро."От магазинерите се притесняваме най-много. Трябва да питаме и да сме внимателни, за да не станат недоразумения,“ каза Мария Калайджиева.От КЗП отново предупредиха гражданите да не се доверяват на непознати лица, предлагащи обмен на улицата."Това крие риск от измами с фалшиви евро или неправилни курсове. Най-сигурно е обменът да се извършва в банка, поща или БНБ,“ подчерта инспектор Райков.Експертите препоръчаха след 1 януари хората да плащат по възможност с карти или директно в евро, тъй като рестото в магазините ще се връща вече в новата валута.