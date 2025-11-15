Странни неща се случват в столицата. Анонимен потребител разказа какво му се е случило на светофар в града в групата "Катастрофи в София" във Facebook.Публукуваме текста без редакторска намеса: "Тази вечер аз и моята приятелка се прибирахме от заведение към вкъщи, когато станахме свидетели на изключително агресивно поведение на пътя.Пред нас се движеше автомобил с номер СВ8698ЕО (каран от момиче видимо взело току-що книжка), от който на един светофар поляха случаен човек с кисело мляко. Останахме шокирани от случката.Малко след това същият автомобил намали и започна да се движи непосредствено до нас. Засичаха ни, лепяха се до колата ни и ни светеха с фенер от задната седалка, очевидно с цел да ни заслепят. След това се залепиха зад нас и продължиха дълго време да ни следват, като през цялото време присветваха и караха агресивно.Решихме да спрем на паркинга на "Александър Невски“, за да могат да ни подминат. Вместо това те отново се изравниха с нас, започнаха да светят с фенера и да викат. Моята приятелка ги попита: "Защо са поляли човека на светофара и им каза, че това не е нормално".Реакцията им беше подигравателна — твърдяха, че нямаме доказателства и отново ни заслепяваха с фенер. В крайна сметка ни замериха и нас с кисело мляко. Пиша това, защото подобно поведение е безотговорно. Надявам се отговорните институции да вземат мерки".